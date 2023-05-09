Пришагал нови Церковни одбор у нововербаскей парохиї

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей церкви Святого Владимира у Новим Вербаше внєдзелю, 7. априла, на Велькей Служби Божей пришагал нови Церковни одбор тей парохийней заєднїци.

Пред парохом нововербаским о. Данилом Задрепком и шицкима вирнима котри пришли присуствовац тей святочносци пришагали єденацецеро члени нового Церковного одбору – Александар Бойко, Славица Славкович, Петар Цап, Михайло Юрчук, Срдян Цап, Золтан Филеп, Ґреґор Бескоровайний, Йоаким Няради, София Мученски, Ана Тодоров и Митар Ткачук.

Члени нового Церковного одбору з пришагу на себе превжали вельку одвичательносц у наиходзацих рокох и обовязали ше на вирносц нововербаскому Храму. Одборнїки пришагали же тоту длужносц буду окончовац вирно и совисно як найлєпше знаю и можу, тримаюци ше Статуту Церковного одбору, а з помоцу Божу.