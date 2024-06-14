Пришли на свадзбу, и на програму

До Руского културного центру позберали ше дзеци нє лєм зоз Нового Саду, алє и зоз Дюрдьова, Коцура и Нового Орахова. Шицки вєдно провадзели роботню на котрей представени свадзебни обичаї у сликовнїци „Наша свадзба”, а потим шпивали и танцовали на бини у дворе.

При самим концу школского року, уж 23. раз, Руски културни центер орґанизує фестивал дзецинскей творчосци Руснацох у Войводини „Веселинка”. То велька обовязка, бо треба привитац дзеци нє лєм зоз Нового Саду, алє и зоз других местох котри ше одволали на поволанку орґанизатора.

Роботня

Роботня, котру ше каждого року пририхтує у рамикох програми на тот завод була святочна, бо ше дзецом представело свадзебни обичаї описани у сликовнїци „Наша свадзба”. Малим патрачом о обичайох у прешлосци бешедовала Олена Папуґа, а Андрея Штефанко виплєтла млодей варґоч, положела баршонь, венєц и фитюлу на главу, а млодийови приквачела покрейтку. Свадзебни ручнїки було мало кельо госцох на свадзбу пришло. Права свадзба почала кед дружбове поволали госцох на свадзбу, и кед млодятох сочетали матичарка и паноцец. Дзецом ше найбаржей пачело предаванє млодей бо, хто жадал зоз ню танцовац, мушел ю купиц. После того свадзебного вешеля, дзеци вифарбйовали рисунок зоз сликовнїци и дружели ше зоз своїма парняками.

Вечарша програма

Вечарша музично-сценска програма почала зоз наступом домашнїх хторих и за тогорочну програму порихтали наставнїци руского язика Оля Яковлєв и Ана-Мария Рац. Дзецински хор Руского културного центру провадзел шпивачох – Ивана Маґоча и Катарину Медєши, хтори шпивали по само, а потим наступели Нина Няради, Иґор Загорянски и Вера Хромиш. Красну рецитацию „Бабково винчанє” одрецитовали Антония Сабадош, Фиона Орсаґ, Андрей Варґа, Лазар Вучинович и Андрей Маґоч.

Же велї дзеци посцигую замерковани резултати у музичних школох мали нагоду чуц шицки присутни. Свойо схопносци и музични таланти указали у соло точкох Иґор Загорянски и Иван Маґоч котри грали на клавиру.

Хор одшпивал єдну шпиванку, а цали час шпивачох на клавиру провадзел Йован Бєлица.

Такой за нїма наступели „Веселинково” госци, дзеци зоз КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, Дзецинска шпивацка ґрупа КПД „Карпати” зоз Вербасу, дзеци з КУД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова, а потим младша и старша фолклорна ґрупа КУД „Жатва” зоз Коцура и танєчнїки зоз Школи танцу и сценскей уметносци „Фокси”. На концу ше представел старши дзецински фолклорни состав АКУД „Соня Маринкович” з Нового Саду.

Упечатки дзецох после каждей „Веселинки” барз позитивни, бо знаю же ше буду дружиц и упознавац з другима дзецми, а на бини укажу парняком свойо добре навежбани точки.

Фестивал помогли Министерство култури Републики Сербиї, Город Нови Сад – городска управа за културу и Национални совит Руснацох.