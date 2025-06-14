Економска криза у котрей жиєме ґлобално, уж 17 роки, значи од 2008. року, попри пандемиї корона вирусу, цо ище пошвидшало ескалацию войнох на планети, помали знїщує и так крегке дружтво котре створел капитализем. Предлугока криза, а як ми старши учели у школи – капитализем кажду кризу ришує так же стваря нову ище векшу кризу (Комунистични манифест), розодкрива дзивосц капиталистичних одношеньох, подзвигує прави бок (познати як фашизем), и полно людзох препущених, буквално, хиру малочислених богачох – милиярдерох.

И то нє першираз. Першираз Луй Наполеон Бонапарта, як предсидатель Другей Французкей Републики, окончел державни пуч 1852. року, вивершна власц постала єдина форма власци, судство и скупштину подредзел лєм себе, и мал свойо паравойсково формациї котри застаршовали Французох, а були реґрутовани зоз лумпен-пролетарияту – дробних криминалцох зоз сподку дружтва.

Исте ше повторйовало и у Италиї, Шпаниї, и Портуґалиї медзи двома шветовима войнами, а ми нашу локалну реплику мали зоз валяньом социялизма под власцу Слободана Милошевича. Дзешка кед спадунул Милошевич, у Италиї ше зоз праве кущик меншим интензитетом зявел Силвийо Берлускони, а шицко ше преширело як огень, Ердоґан у Турскей, Орбан у Мадярскей, Путин у Русиї, Моди у Индиї, а ми знова закончуєме под Вучичом.

И шицко то знємирело гражданску интелиґенцию у Европи, алє гражданска интелиґенция Европи составена зоз людзох звонка Медитерану, а Медитеран за штредню и сиверну Европу вше глашел за гнїздо лєнївих, та зме то могли и якош розумиц. Восточна Европа пребарз длуго була под социялизмом, та нє ма достаточно розвити демократски потенциял. Русия одвше була заостата, ниа ришенє же прецо, а и Турска, Индия… Шицки шором…

И вец пришол Доналд Трамп. Два раз. У держави котра перша дожила буржоазку револуцию, держава котра ма найдлужей нєпретаргнуту републику и демократию. Голєм формално, тераз нє спатраме робовласнїцтво, ґеноцид над Индиянцами и инше. Держава котра водзаца, нїби найрозвитша, вшелїяк держава хтора ма найвецей оружия, и чия валута ґлобални пенєж, держава котра апотеоза капитализму. Доналдови Трампови ше удало приватизовац огромну державу котра империя уж 80 роки. За барз кратки час. Значи, нє у питаню бувша социялистична держава, нє держава зоз югу Европи, анї гоч якого югу. Слово о держави котра шерцо и душа капитализму.

И то нє ма вязи зоз Доналдом Трампом (як цо нєважни и Луй Бонапарта, Франко и Гитлер, Моди…), то нужни пошлїдок капиталистичних одношеньох. Вони поставени як дзивосц (компетенция, конкуренция, а то значи война, и ґаженє мертвих – поетски поведзено), и нє мож заобисц дзивосц як власни резултат, упрекосц шицким украсом котри стоя у законох. Накадзи капитал наидзе на завадзаня свойому безконєчному и интензивному розвою (а муши наисц, бо безконєчни, интензивни розвой нє ма нїяки фундаменти у реалносци огранїчених ресурсох, сама така идея звонка каждого розума, и була и остала далєй од розума, значи – ирационална є), капитализем указує свою ирационалну, дзиву твар. И врацел ше дому. До Зєдинєних Америцких Державох.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово, и нє одражую ушорйовацку политку новинох „Руске слово”.