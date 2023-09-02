Привит першокласнїкох и у коцурскей школи

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 1. септембра, привитани першокласнїки котри по першираз пошедали до школских лавкох, а настава почала и за шицких других школярох нїзших и висших класох.

У Велькей сали Дома култури отримана святочна програма з котру привитани будуци школяре першей класи. За тоту нагоду школяре нїзших класох пририхтали програму у котрей першокласнїком з писнями, шпиванками и танцами прикрашели перши дзень нового школского року.

Директорка Школи Сенка Мученски шицких першокласнїкох привитала и пожадала им вельо успиху, и лєм добри оцени през цали школски рок. Шлїдзело и перше преволованє, кед першокласнїки були подзелєни до єдного руского оддзелєня и двох сербских.

Мали будуци школяре, после преволованя, вєдно зоз родичами и учительками и учительом прешли до просторийох школи и поуходзели до своїх учальньох, дзе шлїдзели хвильки упознаваня медзисобу, як и зоз наступну роботу.

До першей класи у коцурскей школи того року уписани 32 школяре, од того штверо до руского оддзелєня и 28 до двох сербских оддзелєньох.

Школярох першей класи руского оддзелєня шлїдуюци штири роки будзе водзиц учителька Славица Чельовски, а други два оддзелєня котри провадза наставу на сербским язику буду водзиц учитель Данил Мученски и учителька Виолета Рашета.