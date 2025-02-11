Винєшени проблем нєдостатку занятих у РТВ Войводини

БЕОҐРАД – На Округлим столє о имплементациї з нагоди пиятого евалуационого звиту Комитету фаховцох за Европску повелю о реґионалних и меншинских язикох, котри отримани 5. фебруара у Палати Сербия, винєшени проблем нєдостатку занятих у руских редакцийох Радио телевизиї Войводини.

Представнїки рускей националней заєднїци на тим сходзе винєсли же найвекши проблем у тих редакцийох то мале число занятих пре очежaне доставанє контрактох на нєодредзени час, цо вше баржей загрожує обсяг програми, бо ше практично роби зоз скоро преполовеним числом кадрох.

Тот проблем препознали и други меншински заєднїци и потримали инициятиву Националного совиту Руснацох и його предсидателя Йоакима Раца же би ше го пробовало ришиц по одредзених крочайох. Проблем зоз комплетну анализу послати после сходу и до Комитету фаховцох на їх вимаганє, а будзе винєшени и на Координациї Националних совитох, одкадз ше будзе глєдац же би дошол до Влади Републики Сербиї же би евентуално зоз позитивну дискриминацию одобрела заняц кадри у меншинских редакцийох електронских медийох, та и у рускей.

Округли стол орґанизовали представителє Совиту Европи односно Комитету фаховцох за европску повелю о реґионалних лєбо меншинских язикох на чолє зоз Йорґом Хорном совитнїком за политику.

Присутни були и представителє пейц Министерствох, двох покраїнских секретариятох, представителє Явней медийскей установи Радио телевизиї Войводини – Андреа Югас, Ерика Хеґедиш, Петар Няради и Саня Маркович, Явного подприємства „Пошта Сербиї” и други.

На Округлим столє участвовали и представителє 13 реґионалних або меншинских язикох, а руску заєднїцу предствяли предсидатель НСР Йоаким Рац, секретар Таня Арва Планчак и член Желько Ковач.