Проблем псох блукачох у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре звекшане число псох блукачох. Перше то бул по даєден пес, а тераз єст на вецей локацийох у валалє по даскельо псох блукачох хтори у ґрупох.

Гражданє зоз валалу ше нє чувствую безпечно, боя ше и за себе и за свойо дзеци кед иду до набавки, прешейтац ше, кед водза дзеци до школи и подобне.

Месна заєднїца и Явне комуналне подприємство ,,Руском” зоз Руского Керестура, поряднє обвисцую ЗОО ,,Гиґиєну” зоз Кули о звекшаним числу псох блукачох у валалє. Вони ше по тераз вше одволали на тоту проблематику у валалє, медзитим, тераз проблем же им капацитети пополнєни за влапених псох блукачох, та питанє кеди годни висц на терен.

У азилу за пси капацитети преполнєти, максимално єст места за 80 пси, а у тей хвильки су стално коло числа 100.

Стерилизованє пса виноши 3.500 динари, а за суку 7.000 динари, а зоз тим ше добива и чипованє псох. Акция безплатного стерилизованя будзе орґанизована и у 2023. року.

По словох Слободана Бедичина, руководителя ЗОО ,,Гиґиєни”, нєт звекшанє числа псох блукачох у Руским Керестуре, то проблем же власнїки нє досц меркую на свойо пси, та им сцекню на улїцу.