Пробни закончуюци испит покладали и школяре у Коцуре

КОЦУР – У шицких школох на териториї Републики Сербиї, та и у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре пияток и всоботу, 24. и 25. марца, отримани Пробни закончуюци испит. Пияток школяре покладали тест зоз математики, а всоботу тест зоз сербского, односно мацеринского язика и єдного вибраного предмету спомедзи физики, хемиї, биолоґиї, ґеоґрафиї и историї.

У коцурскей Школи Пробни испит покладали вкупно 53 школяре, од того 10 школяре зоз руского оддзелєня. По словох фахового сотруднїка-психолоґа Андреи Секулович зоз тей Школи, покладанє прешло без проблемох, шицки школяре покладали, окрем єдного школяра котри бул хори.

Кед слово о трецим тесту, найвекше число коцурских школярох ше опредзельовало за биолоґию, гварела Секуличова. Половка школярох руского оддзелєня, пецеро ше одлучели покладац тест зоз хемиї, потим з физики и двойо ше одлучели за историю.

У школи потераз поряднє були орґанизовани годзини пририхтуюцей настави з предметох котри облапени зоз Закончуюцим испитом, а зоз годзинами пририхтованя ше предлужи и надалєй.