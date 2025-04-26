Тирва пробни Закончуюци испит

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як у шицких основних школох у Сербиї, так и у Основней школи Петро Кузмяк вчера, 25. априла почал пробни Закончуюци испит за школярох котри закончую осму класу.

У керестурскей школи вчера 28 школяре, будуци мали матуранти, покладали пробни тест зоз математики, а на пондзелок 28. буду витворени и други два тести. На 9 годзин будзе ше ришовац тест зоз мацеринского одн. руского язика, а на 11:30 зоз виборного предмету.

Керестурски осмаки ше за треци тест зоз пейц розличних предметох опредзелєли так же 16 школяре вибрали писац тест з биолоґиї, єден школяр з физики, шесцеро з ґеоґрафиї, двойо зоз хемиї и тройо з историї.