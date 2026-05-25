РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз молитву Царю нєбесни, у Катедралней церкви св. оца Миколая внєдзелю, 24. мая на Службох Божих, почало преславйованє Сошедствиє Святого Духа – Русадля, єдного з найвекших християнских шветох.

Всоботу вечар, 23. мая було Саночне, а велї Керестурци оквецели облаки и капурки, як то на тото швето традиция. После Службох Божих було мированє.

На други дзень Русадльох, нєшка пондзелок, 25. мая на 17 годзин руша процесия до Водици зоз порти катедралней церкви, а на 19 годзин у Водици будзе Служба Божа зоз обходом коло церкви и Марийовим молебеном.

На вовторок, 26. мая Завитни дзень. Архиєрейска Служба Божа будзе на 10 годзин.

Под час Русадльох буду у церкви виложени мощи священомученїкох владики Теодора Ромжи и блаженого о. Петра Павла Ороса зоз Ужгороду, котри буду виложени на почитованє.