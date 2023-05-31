Процесия зоз молитву до Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як уж узвичаєне, другого дня Русадльох, вирни зоз церкви после молитви на 17 годзин рушели зоз молитву до Водици.

Там вирних дочекали члени Церковного одбору зоз парохим о. Варґом и шицки вєдно на уходзе при крижу вимодлєли заєднїцку молитву, та зоз Службу Божу поздравели Марию Водицову.

Службу служели о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта, котрим ше после споведаня вирних придружели и о. Владислав Варґа и о. Ярослав Варґа. После Служби и Молебену до Пречистей Дїви Мариї котри одшпивали шицки штирме священїки вирни були з миром помазани.