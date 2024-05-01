Продукцийна ґрупа „Мрежа” зняла прилог о НВУ „Руске Слово” (видео)

НОВИ САД– Нєзависна Продукцийна ґрупа „Мрежа” з Беоґраду, вовторoк, 30. априла знала прилог о Новинско-видавательней установи „Руске слово”, котри ше будзе емитовац на явним сервису Радио-телевизиї Сербиї.

Автор програми новинар и редактор Раде Ранкович, а о установи бешедовали главна и одвичательна редакторка новинох Олена Планчак Сакач, одвичательна редакторка Рутенпресу Вероника Вуячич и авторка и редакторка тадицийних руских кухаркох по руски и по сербски Блажена Хома Цветкович.

Узвичаєне емитованє емисиї, пияток коло 17 годзин на РТС 2. програми.