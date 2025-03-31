Поховани професор Евґениє Медєши Генц (1951–2025)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей соботи, 29. марца на керестурским теметове поховани Евґениє Медєши Генц, пензионовани професор физики, дакедшнї спортиста и активни у вецей обласцох дружтвеного живота у валалє и рускей заєднїци. Нєсподзивано ше упокоєл 28. марца пред сам початок промоциї ЦД Генцаре дзе мал буц єден з учашнїкох.

Евґениє Медєши ше народзел 4. марца 1951. року у Руским Керестуре, як старши син визначней учительскей пари Любици и Йовґена котри робели у керестурскей школи. Евґениє ту закончел основне образованє, першу класу ґимназиї у Србобрану, а закончел ю у новосадскей Ґимназиї Йован Йованович Змай, физику дипломовал на Природно-математичним факултету у Новим Садзе.

Роботни вик почал у Кули а о даскельо роки прешол до Керестура до Школи „Петро Кузмяк” дзе робел по пензионованє и зохабел глїбоки шлїди. У настави бул єден з перших цо почали хасновац сучасни наставни средства, тиж бул инициятор и длугорочни реализатор школского сайту и школского часопису Тайм аут, водзел секцию астрономиї, а прекладал и учебнїки з физики и иформатики.

Ище на студийох Евґениє Медєши бул часц редакциї емисиї за младих Радио Нового Саду Одгуки з ровнїни, а бул познати и як добри спортиста, бавяч ФК Русин а тиж и ватерполиста у керестурским клубу. Любов гу спорту допринєсла же длуго рекреативно бавел фодбал, а з нагоди 250-рочнїци приселєня Руснацох до тих крайох бул инициятор и учашнїк бициґлистичного подяца По драги наших предкох, з Керестура до Медзилаборцох у Словацкей.

Професор Медєши бул активни член Еколоґийного руху у валалє Желєни персцень, дзе през 20 роки участвовал у велїх його проєктох, та и єден з иницияторох снованя Туристичного здруженя Руски Керестур. Од самого початку, фебруара 2022. року потримал роботу на Рускей википедиї, дзе и сам вредно робел у тиму ентузиястох, уключел и других, константно активни пририхтал коло 80 єдинки найвецей зоз своєй фаховей обласци, а з вельку дзеку потримовал и керестурску ґрупу волонтерох котри ше ту уключели.

Професор Генц останє запаметани як облюбени, добри професор велїм ґенерацийом керестурских школярох, як добра и скромна особа интелектуалца котри ше нїґда нї у чим нє любел визначовац, алє у циню вредно доприношел зоз своїм знаньом и искуством. Так зоз своїм братом Павлом и другима зоз їх рок-ґенерациї були инспирация и Владимирови Малацкови за музично-поетски колаж Генцаре чию промоцию, на жаль, нє дожил.

Професор Евґениє Медєши Генц за собу зохабел супругу Меланию и синох Евґения и Ивана зоз своїма фамелиями.

Вичная му памят!