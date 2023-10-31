Професор Маґочи вибрани за почесного професора и у Кракове

КРАКОВ (ПОЛЬСКА) – Професор Паул Роберт Маґочи зоз Универзитета у Торонту, вибрани на Польскей академиї наукох и уметносцох у Кракове, Польска. Вибор потвердзел предсидатель Републики Польскей, 1. авґуста 2023. року.

Скорей того професор Маґочи бул меновани за сталного члена на Академию гуманистичних и дружтвених наукох – Кральовске дружтво Канади, (1994) и достал почесни докторати/професорски званя зоз Прешовского универзитета у Словацкей (2013) и Националного универзитета Камянец-Подильски, Україна, дзе є почесни професор (2016).