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Професор Маґочи вибрани за почесного професора и у Кракове

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 210 Опатрене

КРАКОВ (ПОЛЬСКА) – Професор Паул Роберт Маґочи зоз Универзитета у Торонту, вибрани на Польскей академиї наукох и уметносцох у Кракове, Польска. Вибор потвердзел предсидатель Републики Польскей, 1. авґуста 2023. року.

Скорей того професор Маґочи бул меновани за сталного члена на Академию гуманистичних и дружтвених наукох – Кральовске дружтво Канади, (1994) и достал почесни докторати/професорски званя зоз Прешовского универзитета у Словацкей (2013) и Националного универзитета Камянец-Подильски, Україна, дзе є почесни професор (2016).

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