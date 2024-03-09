Програма з нагоди Дня женох будзе на нєдзелю

КУЛА – Члени Културно-уметнїцкого дружтва „Др Гавриїл Костельник“ порихтали зоз дзецми, котри уча руски язик як виборни предмет у школи, програмку за Дзень женох и друженє котре будзе у просторийох дружтва 10. марца.

Того дня, дзецом, їх мацером и женом зоз Дружтва придружа ше и хлопи. Жени пририхтаю рижни лакотки же би ше з тей нагоди подружели.

Тото збуванє вишло зоз анґажованя женох у Дружтве на приказованю и поучованю младих ґенерацийох нашей традициї. На тих стретнуцох дзеци вишивали, шпивали и рецитовали, а членїци Дружтва им помогли и вишиц дарунки своїм мацером за Дзень женох. Цецилия Мудри женом зоз Дружтва виробела по миниятуру у акрилу, так же кажда достанє уникатни дарунок.

З КУД „Др Гавриїл Костельнїк“ визначели же би було добре орґанизовац дзецинску секцию у котрей би участовали школяре котри уча руски язик у Кули и поволую родичох и дзеци же би ше им придружели у просторийох Дружтва.