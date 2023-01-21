Програмер, рецитатор, музичар, шахиста

Исак Новта з Руского Керестура, школяр шестей класи, талантовани и успишни у вецей обласцох, а од шицкого найволї рецитовац. Попри тим, добри є и у шаху и граню на тамбури, а главна причина прецо водзиме тоту розгварку то пребуванє у Паризу, дзе представял Сербию и бависко хторе випрограмовал.

Исак влєце бул у Лєтней школи програмованя у Вeршцу, хтору орґанизує Фондация „Петля”. Там го обачели и предложели же би и вон пред делеґатами зоз 185 жемох представял потенцияли Сербиї з нагоди кандидатури нашей жеми за отримованє вистави EXPO 2027.

– Так сом у новембру прешлого року у Паризу презентовал бависко Понґ, хторе сом програмовал вєдно з єдним дзивчецом зоз Вершцу. То старе бависко зоз седемдзешатих рокох и єдно з перших видео бавискох хторе постояло и теди було барз популарне. Бави ше з двома джойстиками и барз ше шицким пачело. То було наисце окремне искуство, барз ми було мило же сом бул и таке дожил. Були и велї познати особи, а упознал сом ше и зоз премиєрку Ану Брнабич – приповеда нам Исак о тим як му було у Паризу, алє и як почал учиц програмованє. – Оцец ме учи одмалючка, тиж так учиме и у школи, а научел сом вельо и у тей Лєтней школи, та ше наздавам же пойдзем ознова. Приходзели нам и людзе зоз компанийох хтори нам дали хасновити совити. Найлєгчейше ми рисовац на коду, а найчежше ми поробиц най ше даяка слика поруша. Програмованє досц чежке и можебуц є дакому допите, алє мнє нє. Треба добре знац математику, язик програмованя, лоґику – толкує вон.

Исак учи нємецки и анґлийски язик, ходзи до Музичней школи, а однєдавна бави и шах за кулски Клуб „Гайдук”.

– У Музичней школи граєм на тамбури, а почал сом ходзиц у другей класи. Найволїм грац етиди, алє любим и скали и композициї, наприклад, колїсанки – визначує Исак.

У шлєбодним чаше люби бавиц бависка на компютеру, алє и тоти дружтвени дома и зоз пайташами, а ужива и у партиї шаху зоз дїдом.

– Шах то бависко знаня, мушиш знац як ше фиґурки рушаю, позициї, калкуловац поцаги, треба мац добру лоґистику и буц сцерпени. Муши ше буц и барз сконцентровани и мерковац на час. Ходзим на секцию шаху у школи, а однєдавна бавим и за „Гайдук” у Кули. Подзелєни зме по возростох, а мнє положели ґу старшим одо мнє. Бул сом уж на даскелїх змаганьох, алє сом ище нє посцигнул даяки вельки успихи – гвари вон и на концу нам припознава же би любел закончиц факултет за инжинєра и єдного дня робиц як програмер, а ми прешвечени же то так и будзе, лєм кед предлужи по драги по хторей рушел.