Програми плїваня и акваробика у новембру

НОВИ САД – На базенох Спортского и дїловного центру „Войводина” (Спенс) у новембру буду спортско-рекреативни програми за шицки возрости.

Од 3. новембра почню обуки нєплївачох за дзеци возросту од 5 до 12 роки. Цена курсу 4.500 динари за перше дзецко, а 3.000 динари за кажде идуце.

Од 4. новембра почнє програма „Тато – мамо, плївайце з нами”, наменєна є дзецом возросту од 3 до 5 роки хтори буду у базену участвовац вєдно зоз родичами. Цена програми 3.500 динари за перше дзецко, а 2.000 динари за кажде идуце.

За одроснутих предвидзена програма акваробику хтори ше будзе отримовац три раз тижньово – пондзелок, стреду и пияток, а цена 4.000 динари мешачно.

Як сообщели зоз Спенсу, упис и плаценє будзе пол годзини скорей и после термину курса, у голу базена при тренерови, а обовязна резервация прейґ СМС порученя на телефонске число 069/709986.