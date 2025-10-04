ИнформованєРутенпресТексти

Програмска шема Радио програми по руски

автор В. Вуячич
НОВИ САД – Радио програма по руски РТВ на пондзелок 6. октобра почнє емитованє по жимскей програмскей шеми. На УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, кажди дзень од 6 по 8 годзин емитує ше ранша програма, од 12 по 14:15 годзин мож послухац пополадньову програму.

Стреду од 21:30 до рана будзе емитована ноцна програма, а нєдзелю од 22:30 до рана ноцна програма.

Од пондзелку до пиятку, од 6 по 8 годзин у раншей програми по руски мож слухац висти, прилоги, рубрики, ранши дньовнїк, музику…

Соботу на 6 годзих емитує ше висти, а потим музика.

Нєдзелю ше емитує на 6 годзих висти, од 6:30 емисия за дзеци, а од 7 годзин Емисия за валал.

Програму емисийох по дньох можеце опатриц на тим линку.

