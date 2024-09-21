У Школи започал проєкт Баба зна найлєпше (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи Петро Кузмяк штвартoк, 19. септембра започал нови проєкт з меном Баба зна найлєпше – Чуваре традициї, а у рамикох волонтерского проєкту Нїч нє чежко, Националного проєкту за волонтиранє младих „Млади закон 2024”.

Зоз свою идею конкуровала нєформална ґрупа школярох штреднєй школи другей и трецей класи руского оддзелєня ґимназиї – Ребека Сабадош, Даниєл Надь, Емина Бики, Анита Чизмар, Александар Шанта и Юлияна Бодянец, з потримовку наставнїци и координаторки Маї Брекайло.

З проєктом заплановане младшим школяром нїзших класох ОШ презентовац готовенє традицийних руских єдлох. През пейц роботнї будзе ше пририхтовац пироги, капущанїки, череґи, белюши и ґоргелї.

У тим помогню баби лєбо старши согражданє, та першу роботню з готовеньом пирогох предводзела педаґоґиня Школи Любица Няради.