Проєкт о Шумановичoви дизанера Иґора Орсаґа достал златну плакету

БЕОҐРАД – Новосадска фирма HeadMade, у котрей як уметнїцки директор роби дизайнер Иґор Орсаґ, достала першу награду, златну плакету Effie Awards Serbia за проєкт вистави „Сава Шуманович поламаним стеблом“ („Sava Šumanović postradalim stablima“).

Награда Effie Awards Serbia то високе медзинародне припознанє з обласци маркетинґских комуникацийох, а седми раз є додзелєне на националним уровню у Ребулики Сербиї, 21. юния, у Билим дворе у Беоґрадзе.

Вистава „Сава Шуманович поламаним стеблом“ настала як гуманитарни проєкт после прешлорочней суперклїтинковей бурї, котра направела огромну чкоду у реґиону, а окреме у Сриме.

Теди аґенциї HeadMadе, Publicis Groupe – Adriatic и Ґалерия малюнкох „Савa Шуманович“ зоз Шиду, порушали донаторски проєкт, з котрим сцели материялно помогнуц полєшованю, пре поламани стебла у нєчасу.

Слово о 18 репродукцийох малюнкох познатого маляра Сави Шумановича, котри диґитално ретуширал дизайнер Иґор Орсаґ. Шумановичово дїла на тему сримскей природи Орсаґ преробел, так як би випатрали Савово малюнки кед би тоти древа пострадали у бурї.

Прешлого року орґанизована и донаторска аукция малюнкох у Ґалериї „Сава Шуманович“ у Шидзе, а на нєй були предати шицки Шумановичово репродукциї, котри ретуширал Орсаґ. Зоз средствох котри уплацели донаторе купени млади древка за полєшованє Шиду и околїска.