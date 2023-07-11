И Керестурци у проєкту „Чувствительни язики и язични вариєтети у Сербиїˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 22. юния, од 9–17 годзин и Керестурци участвовали у проєкту „Чувствительни язики и язични вариєтети у Сербиїˮ („Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbiaˮ).

Руководителька проєкту „Чувствительни язики и язични вариєтети у Сербиїˮ („Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbiaˮ) Анамария Сореску Маринкович, а часц проєкту у вязи зоз Руснацами водзи Стефана Паунович Родич у рамикох програми „Идеї” Фонду за науку Републики Сербиї. Тим котри бул у Керестуре ма циль интервюовац цо вецей информаторох зоз рускей заєднїци и направиц базу знїмкох рускей бешеди.

На основу тих упитнїкох буду ше правиц статистични анализи и розрабяц формула за виглєдованє чувствительносци и загроженосци язика, а база зоз авдио-знїмками ше будзе хасновац за квалитативни язични анализи. Тота база будзе мац лєм наукову намену и годно ше єй приступиц док ше проєкт закончи.

Ношитель проєкту Балканолоґийни институт САНУ, и други учашнїки: Филозофски факултет Универзитета у Новим Садзе, Филолоґийни факултет Универзитета у Беоґрадзе, Филозофски факултет Универзитета у Нишу и Департман за прекладанє Универзитета у Болонї.