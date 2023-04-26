Промоция дїлох рускей лексикоґрафиї у Матици сербскей

НОВИ САД – У Святочней сали Матици сербскей, (Матици сербскей 1), вчера, 25. априла зоз промоцию капиталних дїлох рускей лексикоґрафиї – Словнїка компютерскей терминолоґиї проф. др Михайла Фейси, Правописа руского язика зоз правописним словнїком проф. др Михайла Фейси и мр Гелени Медєши и Анґлийско-руского словнїка проф. др Михайла Фейси, мср Марини Шлемендер и мср Славици Чельовски, означена 100-рочнїца обявйованя першей ґраматики руского язика (Граматика бачваньско-рускей бешеди о. др Гавриїла Костельника, 1923) и 110-рочнїца народзеня професора Гавриїла Г. Надя (17. април 1913), нашлїднїка автора першей ґраматики.

Спред Матици сербскей и єй предсидателя проф. др Драґана Станича присутних привитал проф. др Милан Мицич и повинчовал означованє 100-рочннїцу од обявйованя першей ґраматики руского язика и представяня капиталних кнїжкох рускей лексикоґрафиї. Вон ище гварел же Матица сербска основана 1826. року и же ше приблїжуєме ювилею кед ше означи два вики Матици сербскей, а єй цилї и програма були приклад за формоване других маткох и подобних установох при других славянских народох.

Реферат о першей ґраматики на нашим язику Граматика бачваньско-рускей бешеди о. др Гавриїла Костельника пречитала Блажена Хома Цветкович, а на професора Гавриїла Г. Надя здогаднул проф. др Михайло Фейса.

О капиталних дїлох рускей лексикоґрафиї – Словнїку компютерскей терминолоґиї, Правопису руского язика зоз правописним словнїком и Анґлийско-руским словнїку бешедовали проф. др Дюра Орос, мр Гелена Медєши и др Михайло Лїкар. Спред Дружтва за руски язик, литературу и културу бешедовала Ирина Папуґа и гварела же за нас Руснацох барз значне кед видзе даєдна кнїжка чи з язика чи з литератури, образованя, култури, а науковцом пожадала же би и надалєй писали и творели.