Промоция двох нових кнїжкох за дзеци

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” отримана интерактивна промоция двох найновших кнїжкох за дзеци на руским язику у виданю НВУ „Руске слово”. Промоция отримана вчера, 25. новембра у рамикох XXXII Културней манифестациї „Костельникова єшень”.

На промоциї представени кнїжки: „Смачни лакотки” авторки Мелниї Римар и „Шарканї и делфини” автора Саши Палєнкаша. Програму водзела Мая Зазуляк Гарди одвичательна редакторка Часопису за дзеци „Заградка”.

Авторка Мелания Римар пречитали даскельо писнї зоз своєй кнїжки у котрей петнац приповедки о рижних интересантних подїйох зоз дзецинства, а потим бешедовала з дзецми на тему тих писньох. Док автор Сашо Палєнкаш бешедовал о змисту своєй кнїжки драмских текстох з кратким приручнїком за пририхтованє представи. Випитовал дзеци и толковал им цо то сценоґрафия, драмски текст, шептаче, рефлектори и подобне.

По законченю промоциї учашнїки и дзеци ше вєдно фотоґрафовали за памятку.