Промоция Каталоґу збирки Гражданске облєчиво Музея Войводини, авторки Любици Отич

НОВИ САД – У рамикох манифестациї Музеї за 10, пондзелок 15. мая, Музей Войводини, орґанизовал промоцию виданя Каталоґ збирки Гражданске облєчиво Музея Войводини, авторки, историчарки музейней совитнїци Любици Отич.

По словох авторки музейней совитнїци Любици Отич найвекша збирка предметох у Музею Войводини праве Гражданске облєчиво, а Каталоґ настал як резултат єй длугорочней роботи на обробку и виглєдованю тей збирки. Медзитим аж тераз ше, як гвари, одшмелєла шицки тоти податки обявиц, алє нє лєм податки о каждим предмету хтори ше находзи у Музею, алє и написац кратки историят гражданского облєчива у Войводини.

Директорка Музею мр Тияна Станкович Пештерац гварела же тота Збирка ма вельку вредносц у каждим смислу, а у тим Каталоґу є обробена квалитетно, од фотоґрафийох до ґрафичного дизайну, а достала и свою диґиталну форму.

О значносци Каталоґу у хторим обробене облєчиво гражданох у Войводини од 18. по стредок 20. вику, бешедовала рецензентка Лїляна Лазич и представела концерцию цалого Каталоґа.

У першей часци авторка подробно описала моду западней и стреднєй Европи, по уметнїцко-стилских периодох як и жридла хтори шведоча о уплївох на войводянске облєчиво. Потим подробно описана збирка Гражданске облєчиво зоз каталоґом предметох, хтори систематизовани по колекцийох, хтори поскладани хронолоґийно. У Каталоґу єст 560 каталожски одреднїци, хтори богато илустровани зоз фотоґрафиями предметох.