Промоция керестурскей школи (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Камп ученя и друженя за школярох осмих класох, котри орґанизовала Основна и штредня школа зоз домом школярох Петро Кузмяк отримани пияток 20. и всоботу 21. фебруара.

На камп ше могли приявиц школяре осмих класох зоз кулскей, оджацкей и вербаскей општини, а на нїм могли упознац образовни програми, и штредньошколски живот у интернату. Була то нагода за здобуванє нових знаньох алє и приятельствох и же би ше осмаки опредзелєли за дальше школованє у Руским Керестуре.

На Кампу школяром приблїжене знанє на интересантни и практични способ през рижни роботнї хтори водзели искусни педаґоґи и наставнїци. Школяром з нашей заєднїци, а вони були зоз руского оддзелєня у коцурскей школи, наглашене же Национални совит Руснацох да стипендиї и будзе плациц дом школярох перши рок, так же ше наздаваме же таки кампи принєшу позитивни резултати.

Таки исти камп будзе орґанизовани ище у єдним термину 6. и 7. марца, а прияви тирваю по 26. фебруар. Орґанизаторе надпоминаю же як и тераз, так и у другим термину, пребуванє и костиранє учашнїкох безплатне.