Промоция кнїжки и мурового календару за дочек Нового року

КОЦУР – За дочек Нового року по юлиянским календаре у Коцуре, Месни одбор Коцур Рускей матки и КПД – ДОК Нови Сад орґанизовали промоцию кнїжки и мурового календару. Промоция отримана у просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох, а почала на 23 годзин.

З тей нагоди присутним представена двоязична моноґрафия „Руски язик и ИСО-код/ Русински језик и ИСО-код” проф. др Михайла Фейси и мср Славици Чельовски и Мурови календар Рускей матки за 2024. рок. Окрем того, предсидатель Рускей матки и КПД ДОК – НС, як и єден з авторох кнїжки, др Фейса присутним подаровал прикладнїки промовованих публикацийох.

По його словох, ту ше зишли два творчи дружтва, а його намира учиц Руснацох и Рускинї же єдно култура креативна, творча на єдним боку яка праве їх, и гевта друга котра репродуктивна, репризна, репетитивна. Як визначел, треба повторйовац исти танци, исти шпиванки, алє Руска матка и КПД ДОК – НС креираю нови кнїжки, нови календари, и просвищую. Ришели же би тот дочек бул творчи же би облапял коктел и огньомет, а окрем того, же би ше представело кнїжку, котра, як гварел др Фейса, историйна подїя за Руснацох.

Дочек Нового року, у одношеню на предходни роки, орґанизовани у меншим обсягу, без томболи, бавискох, а по словох др Фейси, причина тому праве велька вичерпаносц за Шветови конґрес РРЛ котри бул отримани у авґусту того року у Новим Садзе, як дружтвох, так и спонзорох. Як додал на концу др Фейса, и ситуация у швеце така же ше нє треба превельо баловац.

Друженє присутних тирвало до позних годзинох.