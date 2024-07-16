Любов и страх лайтмотиви у збирки поезиї „Ядро” Лїляни Кирда

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центра (Йована Суботича 8), пондзелок, 15. юлия отримана промоция збирки поезиї „Ядро” Лїляни Кирда.

На промоциї бешедовали рецензенти кнїжки: Мирон Джуня и проф. др Михайло Фейса, як и авторка.

У писньох постої форма стаємного диялоґа зоз имаґинарним партнером, хтори дакеди и абстрактни. Слово о поетским субєкту хтори мож у мотивох вязац за традицийни мотиви у нашей литератури, а то форма женскей чувствительносци хтора видлїва на каждим месце, замерковал рецензент Мирон Джуня.

Проф. др Михайло Фейса пречитал свою рецензию, хтора и обявена у кнїжки и наглашел же поетесу у писньох збирки „Ядро” мотивую два основни емоциї, а то любов и страх, а тоти два лайтмотиви нє обробени у нашей поезиї на єй способ.

Авторки Лїляни Кирда то перша видата кнїжка и вона гварела же рукопис длуго стал, а тераз кед одлучела пременїц свой живот шицко тото цо зохабела за собу зазначене у тих стихох.

Промоцию поезиї Лїляни Кирда зоз музичнима точками прикрашели Михайло Колесар и Йоаким Гаргаї.

Кнїжка вишла у виданю новосадскей Видавательней хижи „Прометей” и Рускей матки з Руского Керестура, а илустрациї за кнїжку направела Дюрдїна Вучкович зоз Кули. Присутним на промоциї подаровани прикладнїк кнїжки.