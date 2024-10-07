Промоция кнїжки о двох новосадских уметнїкох отримана у Крижевцох 

КРИЖЕВЦИ – Промоция кнїжки Милени Врбашки и маґистра Драґойли Живанов „Арсениє Теодорович и Арсениє Маркович – двoмe уметнїки Новосадянє у Крижевскей епархиї“, хтору видала Новинарска асоцияция Руснацох – НАР, отримана пияток, 4. октобра у конзисторней сали бискупскей резиденциї у Крижевцох.

О кнїжки бешедовали музейна совитнїца и єдна з авторкох Драґойла Живанов зоз Нового Саду, рецензентка доктор професор на Акедемиї подобових уметносцох у Беоґрадзе Александра Кучекович, автор фотоґрафийох Йоаким Ерделї зоз Петровцох и координаторка проєкта Єлена Перкович. У мено домашнїх присутних поздравел координатор култури у Крижевским ординарияту Озрен Боґданович.

Координаторка проєкта Єлена Перкович о упечаткох зоз промоциї гварела же публика була барз заинтересована за студию о двох визначних сербских, новосадских уметнїкох осемнастого и дзеветнастого вика хтори охабели значни уметнїцки шлїд у грекокатолїцких церквох у Руским Керестуре и Коцуре, а окреме же тота студия обрабя по тераз нєпознати иконостас Теодоровича и Марковича котри пренайдзени у Горватскей односно у Стойдраґи при Самобору. Иконостас хтори нашол проєктни тим НАР-у бул першобутни иконостас у катедралней грекокатолїцкей церкви у Крижевцох и там стал по конєц дзеветнастого вику одкадз є премесцени до Дишнику, а познєйше до спомнутей Стойдраґи.

Часц студиї „Арсениє Теодорович и Арсениє Маркович – двoмe уметнїки Новосадянє у Крижевскей епархиї” пошвецена и портрету крижевского владики Константина Станича, дзе указане же автор того портрета Арсениє Теодорович, цо було мало познате и академскей заєднїци и ширшей публики.

Промоция у Крижевцох отримана зоз потримовку Покраїнского секретарияту за науку и високе образованє як и нєсебичну помоцу Крижевскей епархиї.