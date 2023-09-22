Промоция кнїжки о руских фамелийох у Шидзе

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици Сербскей 15), нєшка, пияток, 22. септембра на 18 годзин будзе промоция кнїжки Радована Сремца „Руски фамелиї у валалох Општини Шид”.

На промоциї буду бешедовац: етнолоґ у Музею Войводини др Татяна Буґарски, прекладателька виданя мр Гелена Медєши, историчар и директор ЗКВР мср Саша Сабадош и автор кнїжки мср Радован Сремац.

На промоциї нащивителє годни купиц прикладнїк кнїжки.

У моноґрафиї „Руски фамелиї у валалох Општини Шид” обробени и систематизовани комплетни грекокатолїцки матрикули за валали у општини Шид, и то: Адашевци, Бачинци, Батровци, Беркасово, Бикич Дол (Привина Глава), Бинґула, Вашица, Вишнїчево, Ґибарец, Ердевик, Илинци, Ямена, Куковци, Люба, Моловин, Морович и Сот. Слово о Матичних кнїжкох грекокатолїцкей парохиї у Шидзе (од 1803. року), у Бачинцох (од 1850. року) и у Беркасове (од 1919. року). У матичних кнїжкох ше у периодзе од 1803. по 1925. рок находза вєдно 4099 уписани народзеня, 2716 смертельни случаї и 720 винчаня. Вєдно, у кнїжкох обробени коло 15.000 особи зоз 543 руских фамелийох.