Промоция кнїжки о Руснацох др Томаша Квоки

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Завод за културу войводянских Руснацох у сотруднїцтве зоз Польским институтом зоз Беоґраду и Институтом за славянску филолоґию Яґелонского универзитета у Кракове орґанизує промоцию моноґрафиї „Войводина и єй Русини – о язику, култури и историї войводянских Русинох“ (Wojwodina i jej Rusini: O języku, kulturze i historii Rusinów wojwodińskich) слависти др Томаша Квоки. Кнїжка будзе представена у Новим Садзе и у Руским Керестуре.

Кнїжка будзе представена на штварток, 7. децембра у шедзиску Завода за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе (Матици сербскей 15) на 18 годзин. На промоциї буду бешедовац новинар, политиколоґ и директор НВУ „Руске слово“ др Борис Варґа, доцент на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултета у Новим Садзе др Александер Мудри, странски лектор на Оддзелєню за славистику Филозофского факултета у Новим Садзе мр Милош Валиґурски, стрип-автор Александар Зоґраф (автор визуалного идентитета кнїжки), директор Заводу за културу войводянских Руснацох мср Саша Сабадош, и автор моноґрафиї др Томаш Квока.

На пияток 8. новембра на 18 годзин моноґрафия „Войводина и єй Русини“ др Томаша Квоки будзе презентована и у Руским Керестуре, у Хорскей сали Дома култури. На промоциї буду бешедовац др Александер Мудри, мр Милош Валиґурски, мср Саша Сабадош и др Томаш Квока, а промоция орґанизована у сотруднїцтве зоз Домом култури Руски Керестур.

Др Томаш Квока зоз Кракова польски филолоґ-славист лемковскей народносци заняти як ад’юнкт у Институту за славянску филолоґию Яґелонского универзитета у Кракове. Попри своєй роботи на виглєдованю лексики сербского язика, занїма ше и зоз виглєдованьом лемковского язика у Польскей, руского язика у Войводини, язикох националних меншинох у Войводини и з язичну политику Сербиї. Уж коло два децениї отримує контакти и сотрудзує з поєдинцами и институциями Руснацох у Войводини и Сербиї и активно доприноши розвою културних вязох медзи Руснацами Войводини и Лемками Польскей през рижни мултимедиялни проєкти хтори були реализовани у предходних рокох.