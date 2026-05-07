Промоция кнїжки „Ти, Пандо, знаш”

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – У Городскей библиотеки Вуковар, Одзеллєнє за младих Спаялица, отримана промоция кнїжки Лидиї Юрак Ти, Пандо, знаш стреду, 6. мая. У програми участвовали авторка Лидия Юрак, рецензентка Тияна Павличек, редакторка Вера Зелинац и директорка Городскей библиотеки Вуковар Анита Баєр Яковац.

У кнїжки єст штерацец кратки приповедки у хторих ше авторка здогадує свойого дзецинства у Петровцох хторе претаргнуте зоз Отечествену войну. Валал напущує вєдно з мацеру, кед одходза до вибеженства до Кули и Руского Керестура, а дому ше врацаю после осем роки.

Собешеднїк у тих чежких хвилькой бул єй блишови медведзик Пандо хторого достала за Крачун 1990. року од нини.

Книжка написна на горватским язику пре ширшу читательску публику, а софинансовало ю Министерство бранительох Републики Горватскей. Вишла з друку концом 2025. року.

Кнїжку ушорела Вера Зелинац, авторка илустрацийох и рамикох Ивана Бики, а рецензию написала др. сц. Тияна Павличек.

Лидия Юрак народзена 18. септембра 1986. року у Вуковаре, Рускиня є по на националносци, жиє у Медїмурю у Чаковцу, по фаху є дипломовани физиотерапеут, а поряднє пише прилоги за руски часописи Венчик, Нова думка, Думки з Дунаю и илуструє кнїжки поезиї за дзеци.

Промоция отримана у рамикох означованя Дня городу Вуковару.