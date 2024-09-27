Промоция кнїжки за Европски дзень язикох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Штреднєй школи „Петро Кузмяк” вчера, 26. септембра Европски дзень язикох означени зоз промоцию кнїжки Тамари Хома „Руски язик медзи карпатскима славянскима язиками и диялектами”.

Кнїжка представя мастер роботу Хомовей котра тераз занята як наставнїца руского язика у керестурскей школи, а тиж и як виборного предмету у кулских школох. Того року ю видала Руска матка у совидавательстве зоз Филозофским факултетом и „Прометейом” з Нового Саду.

О кнїжки бешедовал проф. др Михайло Фейса як єй рецензент и авторков ментор, а потим свою виглєдовацку роботу о месце руского язика медзи карпатскима свавянскима язиками крадко винєсла и Хомова.

Промоцию зоз двома рускима шпиванками, на початку и на концу прикрашела ґрупа ґимназиялкох на чолє з Клару Катрина, а на промоциї присуствовали школяре руских оддзелєньо ґимназиї ШШ „Петро Кузмяк”, їх професоре, и други госци.

Европски дзень язикох у керестурскей школи означени и з роботнями на годзинох европских язикох котри ше учи у тей школи.