Промоция кнїжкох на „Костельниковей єшенїˮ и у Коцуре

КОЦУР – У рамикох 32. Културней манифестациї „Костельникова єшеньˮ пияток вечар, 28. новембра, у Подручней канцелариї Националного совиту рускей националней меншини у Коцуре отримана пригодна програма котра облапяла промоцию нових кнїжкох за старших.

Присутних привитала предсидателька Орґанизацийного одбору Културней манифестациї Ясмина Дюранїн котра их уведла до програми, а була и модераторка того вечара.

О кнїжки „Преписка епископа Дионизия Нярадия з митрополитом Андрейом Шептицким (1902–1938)” о. др Юстина Бойка бешедовал Сашо Сабадош, котри визначел историйну значносц того виданя. Шлїдзело представянє кнїжки „Руски народни шпиванки на пожичени мелодиї” Дюри Латяка, а автор коцурскей публики приповедал о тим як и прецо зазначовал шпиванки котри ше находза у тим виданю.

Потим представена кнїжка „После файронту” автора Михала Симуновича, а автор приблїжел присутним позберани написи, як и свойо сотруднїцтво з Любомиром Сопком чийо карикатури краша тоту кнїжку. О тей, як и о кнїжки „У мено єшенї” Михаели Еделински бешедовала и рецензентка вецей публикацийох Ирина Гарди Ковачевич.

У рамикох програми того вечара спомнути и автобиоґрафски роман „Рика Мономах” автора академика проф. др Юлияна Тамаша, як и публикация „Саскачеван мой други дом – Панонски Руснаци на канадскей прериї”.

Промоция закончена зоз гласним аплаузом присутних, а после предлужене друженє з авторами зоз закуску и ошвиженьом у дискусиї о нових кнїжкох котри збогацели нашу руску литературу.