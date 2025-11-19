Промоция кнїжкох на „Костельниковей єшенї” у Новим Садзе (фото+видео)

НОВИ САД – На новосадскей програми 22. Културней манифестациї Костельникова єшень була промоция виданьох НВУ Руске слово у сотруднїцтве зоз Заводом за културу войводянских Руснацох.

У Заводу за културу войводянских Руснацох, вовторок 18. новембра представени кнїжки на руским язику и їх авторе.

О кнїжки Руски народни шпиванки на пожичени мелодиї бешедовал автор Дюра Латяк. и з тей нагоди потолковал прецо зазначел тоти шпиванки. Вон гварел же найвекша часц наших шпиванкох на пожичени мелодиї припада чардашом, алє єст и тоти цо настали на сербски мелодиї. Кнїжку Преписка епископа Дионизия Нярадия з митрополитом Андрейом Шептицким (1902-1938) о. др Юстина Бойка представел Сашо Сабадош и пояшнєл значносц тей преписки.

Аватор Михал Симунович бешедовал о своєй кнїжки После файронту, а то написи обявени у периодзе од 1985. року по початок 1990-тих рокох, алє и о сотруднїцтве зоз Любомиром Сопком зоз чиїма карикатурами илустрована кнїжка. Авторка кнїжки У мено єшенї Михаела Еделински гварела же єй лєгчейше висловиц свойо роздумованя кед напише, та так настала и тота кнїжка.

Модераторка вечара була предсидателька Орґанизацийного одбору Костельниковей єшенї Ясмина Дюранїн и през приємну розгварку зоз авторами публики представени нови виданя. Свойо огляднуце о виданьох висловела и рецензентка вецей публикацийох Ирина Гарди Ковачевич.

На промоциї спомнути и автобиоґрафски роман Рика Мономах автора академика проф. др Юлияна Тамаша и публикация Саскачеван мой други дом – Панонски Руснаци на канадскей прериї, хтору НВУ Руске слово видало у сотруднїцтве зоз Саскачеванским дружтвом.

У музичней часци вечара наступел Саша Загорянски. Програму провадзела и вистава виданьох зоз Заводовей библиотеки.