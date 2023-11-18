Промоция кнїжкох у рамикох „Костельниковей єшєнї“

ШИД – У Руским доме пияток, 17. новембра отримана промоция вецей кнїжкох у рамикох 30. Културней манифестациї „Костельнкова єшень“.

Окремни акцент дати на авторох зоз Шиду и то Моноґрафия „Културна активносц Руснацох у Шидзе“ од 1920. по 1945. рок автора Мирослава М. Цирби о хторей бешедовали рецензент др Желько Файфрич и автор. Тиж представена и кнїжка „Як гуторя дїдове – швет бул давно иншаки“ о. Владимира Еделински Миколки о хторей бешедовали рецензентка етнолоґ у Музею Войводини у Новим Садзе др Татяна Буґарски и автор.

Слово о виданьох хтори обявени у сотруднїцтве НВУ „Руске слово“ и Заводу за културу войводяннских Руснацох. На промоциї и Мирослав М. Цирба и о. Еделински гварели же буду и нови кнїжки о темох хтори обробени у тих хтори тераз друковани, бо єст ище материялу за писанє.

О кнїжкиох зоз тогорочней продукциї НВУ „Руске слово” бешедовали рецензентка и писателька Ирина Гарди Ковачевич и предсидатель Орґанизацийного одбору манифестациї „Костельникова єшень” Микола Шанта, хтори бул и модератор вечара.