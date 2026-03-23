Промоция Координацийного одбору дружтвох за язики на Сайме кнїжкох

НОВИ САД – На тогорочним Сайме кнїжкох, 21. марца на штанду Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци члени Координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и културу (КОО) представели свойо виданя.

У першей часци представени Мултиязични часопис Нови мост, число 12, а потим представени и часописи, публикациї и каталоґи на румунским, руским, горватским и македонским язику.

Др Вирджиния Попович, предсидателька Координацийного одбору, привитала присутних и визначела же ше тота промоция отримує у рамикох означованя 52 рокох од основаня КОО и кратко представела його историят.

Руски виданя Дружтва за руски язик, литературу и културу, Studia Ruthenica число 31 и Каталоґ зоз остатнєй Подобовей колониї Стретнуце у Боднарова, представела секретар Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа и гварела же члени того Дружтва уж роками присутни зоз своїма прилогами у часопису Нови мост и на збуваньох хтори орґанизує КОО.

Понеже ше 21. марца означує Шветови дзень поезиї, у другей часци ше читало стихи на язикох националних заєднїцох. На руским язику пречитала их Блажена Хома Цветкович.