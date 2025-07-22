РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 20. юлия у просториї Месней заєднїци отримана промоция кнїжки „Порученя заспаному народуˮ, автора Михайла Катони зоз Руского Керестура, як и найновшого числа гласнїка „Руснакˮ, обидва публикациї у виданю Рускей матки.

На початку, зоз минуту цихосци, дата чесц нєдавно упокоєному, а дакедишньому подпредсидательови Рускей матки, Миломирови Шайтошови, хтори єден з найзаслуженших же би „Руснакˮ, як гласнїк Рускей матки, бул порушани, визначене на промоциї.

На промоциї бешедовали автор кнїжки, Михайло Катона, и єй рецензент односно предсидатель Рускей матки проф. др Михайло Фейса.

Проф. др Фейса присутним перше представел змист найновшого виданя „Руснакˮ, а потим о кнїжки „Порученя заспаному народуˮ бешедовал автор.

Вон, медзи иншим, визначел же кнїжка представя його особни становиска, критики и коментари о рижних, преважно, дружтвених и националних питаньох зоз живота Руснацох у Войводини, у периодзе од 2005. року по нєшка. Автор промоцию „отворелˮ зоз дискусию на єдно з частейших питаньох хторе ше прецагує през змист його кнїжки, а то питанє рускей историї, односно походзеня Руснацох. Як сам автор наведол, интерпретация рускей историї, о хторей пишу руски интелектуалци „барз проблематичнаˮ понеже ше уж децениями манипулує зоз податками о рускому националному идентитету. У подобним, критицким тону автор Михайло Катона винєсол свойо становиска и о упитней компетентносци поєдинцох хтори представяю руску заєднїцу, о нєдостаточней анґажованосци руских институцийох по питаню ришованя рижних националних проблемох, о цензури у руских медийох, о вредносней системи у дружтве, та по питанє нєизвесносци самого обставаня Руснацох.

По законченю промоциї, присутни достали по прикладнїк обидвох публикацийох, a заинтересовани, кнїжку „Порученя заспаному народуˮ можу купиц у кнїжкарнї „Линеаˮ.