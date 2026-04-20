Промоция моноґрафия „Зарабровани у скулптури”

КОЦУР – У Руским доме, всоботу, 18. априла отримана промоция моноґрафиї Силвестера Макая Зарабровани у скулптури.

У културней явносци Силвестер Макаї познати як скулптор, маляр, подобови педаґоґ и писатель за дзеци и старших, а жиє и твори у Коцуре. О моноґрафиї Зарабровани у скулптури бешедовали академик др Юлиян Тамаш предсидателька Здруженя подобових уметнїкох Войводини Марияна Петричевич, поета, прозни писатель, тетрални и подобови критичар Давид Кецман и писатель есеїста Микола Шанта.

На промоциї були указани даєдни його роботи, а предсидателька Здруженя подобових уметнїкох Войводини Марияна Петричевич, наглашела же Силвестер Макаї бул барз добри педаґоґ, бо його школяре полюбели подобову уметносц праве прето же ю вон знал ґу нїм приблїжиц.

Поета, прозни писатель, театрални и подобови критичар Давид Кецман, котри и приятель зоз Силвестером Макайом, повинчовал му 85. родзени дзень и наглашел же Макайово писнї то малюнки витворени зоз фарбами словох.

Силвестер Макаї подзековал шицким на красним вечару, подзековал приятельом котри крашнє бешедовали о його роботох и наглашел же планує направиц памятнїк на котрим представи жительох Коцура, на нїм буду и Руснаци и Серби и Мадяре и Роми.