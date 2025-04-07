Отримана промоция науковей моноґрафиї и схадзка Рускей матки

КОЦУР – У просторийох Явней библиотеки Данило Киш – Оддзелєнє у Коцуре всоботу пополадню, 5. априла отримана промоция науковей моноґрафиї Интеркултурална димензия у образовней вертикали на руским язику проф. др Михайла Фейси, маст. Доротеи Будински Бабич и маст. Славици Чельовски.

О представеней науковей моноґрафиї бешедовали авторе, а присутни достали по прикладнїк. Як визначене, слово о другей промоциї тей значней моноґрафиї за образовну систему на руским язику, чийо значенє за порядну наставу поровнане зоз значеньом трох учебнїкох др Якова Кишюгаса за факултативну наставу, односно за предмет Пестованє руского язика зоз елементами националней култури.

З тей нагоди др Фейса визначел и податок же под час виробку науковей моноґрафиї русинистика здобула два нови науковки – и маст. Доротеа Будински Баич и маст. Славица Чельовски реґистровани у науковим ОРЦИД-реґистру.

На концу наявена и шлїдуюца промоция, хтора ма буц отримана 24. априла на 17 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох.

По законченю промоциї отримана и схадзка Управного одбору и Редакциї гласнїка Руснак Рускей матки. Медзи иншим, найвецей часу було пошвецене обезпечованю кворума на схадзкох Управного одбора и на схадзкох Скупштини Рускей матки. Прилапени предклад предсидателя же би ше започало статутарни процес редукованя числа членох Вивершного одбору зоз 11 на 7 пре лєгчейше здобуванє кворума на схадзкох Вивершного одбору и уключованє представителя новоформованого Месного одбору Дюрдьов Василия Кочиша.

На схадзки була принєшена и пилот-верзия новей кнїжки Рускей матки − кнїжки есейох Порученя заспаному народу: особни становиска, критики, коментари Михайла Катони.