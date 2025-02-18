Промоция науковей моноґрафиї о Интеркултуралносци

НОВИ САД – Промоция науковей моноґрафиї Интеркултурална димензия у образовней вертикали на руским язику проф. др Михайла Фейси, маст. Доротеи Будински и маст. Славици Чельовски будзе отримана нєшка 18. фебруара на 10 годзин у просторийох Педаґоґийного заводу Войводини (Булевар Мухайла Пупина 6/I).

Бешедовац буду рецензенти проф. емеритус Првослав Янкович зоз Педаґоґийного факултету у Зомборе, проф. др Милица Андевски зоз Филозофского факултету и др Силвия Илич зоз Педаґоґийного заводу Войводини (ПЗВ) авторки и автор Моноґрафиї.

Наявене же на промоциї буду участвовац и руководителька Проєкта проф. др Вирдїния Попович и директор ПЗВ Янош Пушкаш.

Орґанизаторе: Руска матка и Културно-просвитне дружтво ДОК – Нови Сад у соорґанизациї зоз Педаґоґийним заводом Войводини.

Нащивительом обезпечени безплатни прикладнїк Моноґрафиї.