Отримана промоция науковей моноґрафиї о интеркултуралносци

НОВИ САД – У Педаґоґийним заводзе Войводини, отримана промоция науковей моноґрафиї Интеркултурална димензия у образовней вертикали на руским язику. Авторе тей Моноґрафиї проф. др Михайло Фейса, маст. педаґоґиї Доротеа Будински Бабич, як и маст. руского язика Славица Чельовски.

На промоциї бешедовали проф. емеритус Првослав Янкович зоз Педаґоґийного факултету у Зомборе и др Даниєла Радович зоз Педаґоґийного заводу Войводини и визначели же то капиталне дїло за Руснацох у котрим детально спатрена интеркултуралносц на шицких ступньох образованя, алє и єй значносц.

Авторка Доротеа Будински Бабич визначела же ю тота тема зацикавела и вельо о нєй виглєдовала ище на студийох, а познєйше и єй дипломска и мастер-робота були праве на тему билинґвизма.

Доротеа Будински Бабич потолковала же ю барз интересовала интеркултуралносц и мултикултуралносц, билинґвизем, одрастанє у билинґвалним штредку, понеже одросла у таким штредку, цо, на концу, препознал и професор и поволал ю же би написали єдну таку моноґрафию.

Понеже жиєме на просторе Войводини котра мултинационални штредок, таке виданє вшелїяк допринєше дзвиганю свидомосци чуваня свойого и почитованя цудзого.

Орґанизаторе промоциї Руска матка и Културно-просвитне дружтво ДОК – Нови Сад у соорґанизациї зоз Педаґоґийним заводом Войводини, а за нащивительох обезпечени безплатни прикладнїк Моноґрафиї.