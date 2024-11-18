Промоция нових кнїжкох и стретнуце з писателями (фото)

ШИД – У рамикох културней манифестациї „Костельникова єшень“ у Руским доме всоботу, 16. новембра отримана промоция нових кнїжкох НВУ „Руске слово“ и Заводу за културу войводянских Руснацох як и стретнуце з писателями.

Директор Установи др Борис Варґа виражел задовоьство же ше по другираз у рамикох манифестациї Шидяньом представело нови кнїжки и же ше публика стретла зоз писателями и визначел добре сотруднїцтво зоз Заводом за културу войводянских Руснацох.

З тей нагоди представени кнїжки Силвестера Д. Макая „Руско салашарски перли панонского путнїка“ потим „Жена у чамцу“ Агнетки Бучко Папгаргаї, „Костельник и други теми“ Миколи М. Цапа, сликовнїци „Здравканє“ Ирини Гарди Ковачевич и „Числа“ Наташи Еделински Миколка, а авторе бешедовали кратко о своїх дїлох.

Саша Сабадош, руководзаци Заводу за културу войводянских Руснацох визначел добре сотруднїцтво зоз „Руским словом“ тирва роками, а окреме од 2020. року и обнови едициї „Фундаменти“, а єдно з виданьох и книїжка „Там коло Дунаю, там над Днїпром“.

Модератор Микола Шанта кратко представел ише два сликовнїци и то „Карпатски шаркань“ Олени Планчак Сакач и „Єдначини през бависко“ Оксани Мудри Недич.