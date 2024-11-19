Промоция нових кнїжкох за наймладших (фото+видео)

КОЦУР – У рамикох тогорочней XXXI „Костельниковей єшенїˮ орґанизовани пригодни програми и у Коцуре.

У першей часци означованя спомнутей манифестациї вчера, 18. новембра, на 13:30 годзин у Основней школи „Братство єдинствоˮ отримана промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

Наймладшим основношколцом представени найновши дзецински виданя нашей Установи – сликовнїци „Здравканє то красне воспитанє” Ирини Гарди Ковачевич, „Карпатски шаркань” Олени Планчак Сакач, „Єдначини през бависко” Оксани Мудри Недич и „Числа” Наташи Еделински Миколка.

Шицких присутних привитала редакторка виданьох Ясмина Дюранїн, котра була и модератор, а о кнїжкох зоз школярами, окрем нєй, бешедовали и авторки Олена Планчак Сакач и Оксана Мудри Недич. Школяре дзечнє участвовали у розгварки, одвитовали на питаня, а тиж и читали виривки зоз представених кнїжкох.

Друга часц означованя „Костельниковей єшенїˮ у Коцуре будзе на штварток, 21. новембра, у просторийох Подручней канцелариї Националного совиту рускей националней меншини на 18 годзин кед будзе отримана промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.