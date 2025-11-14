Промоция нових виданьох на „Костельниковей єшенїˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочна 32. Културна манифестация „Костельникова єшеньˮ, почина нєшка, пияток 14. новембра. Будзе тирвац аж три викенди у периодзе од 14. по 29. новембер, док за остатнї дзень манифестациї, 29. новембер, запланована Мултимедиялна манифестация младих „Дньовка”.

Пияток 14. новембра, на Манифестациї будзе промоция нових виданьох и стретнуце зоз писателями у двох терминох. На 11:30 годзин промоция кнїжкох будзе за школярох 1. и 2. класи, док на 13:10 годзин за школярох 3. и 4. класи основней школи, у Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре. На промоциї дзецинских кнїжкох, модераторка будзе Мая Зазуляк Гарди, а буду представени шлїдуюци виданя – „Квитки з мамовей заградкиˮ авторки Ани-Мариї Рац, „Смачни лакоткиˮ авторки Меланиї Римар, и „Шарканї и делфиниˮ, автора Саши Палєнкаша.

На 17:30 годзин, у Доме култури, будзе отворена вистава фотоґрафийох автора Петра Дешича, а потим на 18 годзин, будзе отримана промоция нових кнїжкох за старших. Буду представени виданя НВУ „Руске слово” у сотруднїцтве зоз Заводом за културу войводянских Руснацох, та на тот завод буду представени шлїдуюци кнїжки – „После файронтуˮ Михал Симунович, „Руски народни шпиванки на пожичени мелодиїˮ Дюра Латяк, кнїжка др о. Юстина Бойка „Преписка епископа Дионизия Нярадия з митрополитом Андрейом Шептицким (1902-1938)ˮ о хторей будзе бешедовац Сашо Сабадош, а представена будзе и кнїжка „Саскачивен мой други дом – Панонски Руснаци на канадскей прериїˮ, о хторей будзе бешедовац Блажена Хома Цветкович. У програми будзе участвовац и Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур.

У Доме култури, на 20 годзин будзе отримани и Вечар здогадованьох, хтори того року будзе пошвецени животу и творчосци Юлияна Надя. Вечар будзе реализовани у копродукциї зоз Радио Новим Садом.

Традицийне Стретнуце рецитаторох з наших руских местох „Михайло Зазулякˮ, будзе отримане такой шлїдуюцого дня, всоботу 15. новембра, на 15 годзин, у Културним центре, у Кули.