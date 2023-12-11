Промоция публикацийох „Шмих нє грих” и „Руски язик и ИСО-код”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пондзелок, 11. децембра, на 17 годзин у Месней заєднїци Руски Керестур будзе промоция двох найновших публикацийох Рускей матки: „Шмих нє грих” и „Руски язик и ИСО-код”.

Перша кнїжка зборнїк гуморескох „Шмих нє грих”, лауреата Коцурскей чутки 2023, Владимира Дудаша Иванового.

Кнїжка „Руски язик и ИСО-код”, представя драгу историйного здобуваня ИСО-кода и його значенє за руски язик и руску националну заєднїцу авторох проф. др Михайла Фейси и мср Славици Чельовски.

На промоциї кажда нащивителька/кажди нащивитель обидва кнїжки достанє задармо зоз подписами авторох.

Контакт: проф. др Михайло Фейса, предсидатель Рускей матки (062 590 341).