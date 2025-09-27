Промоция романа Звонка Сабола „Яблука на асфалту” будзе на ютре

ВЕРБАС – У Културно-просвитним дружтве „Карпати” у Вербаше на нєдзелю, 28. септембра, будзе отримана промоция роману Звонка Сабола „Яблука на асфалту”.

Окрем автора, того вечара о кнїжки будзе бешедовац и академик Юлиян Тамаш.

Роман „Яблука на асфалту” перши Саболов роман, написани на сербским язику. Роман провадзи любовну приповедку Михайла и Андєли, адвоката и жени хтора прецерпела насилство, одгадуюци радосци и болї каждей хвильки емотивней вязи. През рижни цикави деталї роман бешедує о нє таким познатим швеце адвокатури и судства, и спокусох яки приноши потреба за правду.

Кажди нащивитель на промоциї достанє роман на дарунок.

Початок промоциї заказани на 19 годзин.