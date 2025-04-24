Нєшка у Заводу промоция виданьох Рускей матки

НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох нєшка, 24. априла, на 17 годзин будзе отримана промоция виданьох Рускей матки.

О кнїжкох буду бешедовац авторки и авторе и рецензентки и рецензенти кнїжкох:

проф. др Иван Поп Мала история Русинох (2021);

проф. др Михайло Фейса, мср Славица Чельовски Руски язик и ИСО-код / Русински језик и ИСО-код (2023);

Владимир Дудаш Иванов Шмих нє грих (2023);

Лїляна Кирда Ядро (2024);

мср Тамара Хома Руски язик медзи карпатскима славянскима язиками и диялектами (2024);

prof. dr Ivan Pop Mala istorija Rusina (2024);

Владимир Лазор Путованє през шаховске кральовство (2024);

проф. др Михайло Фейса, проф. др Александар Янкович Перши конфесионални школи на руским язику у Бачкей (2024);

проф. др Михайло Фейса, мср Доротеа Будински Бабич, мср Славица Чельовски Интеркултурална димензия у образовней вертикали на руским язику / Интеркултурална димензија у образовној вертикали на русинском језику (2024);

а кнїжка Михайла Катону Порученя заспаному народу (2025) будзе мац премиєрну промоцию.

Зоз Рускей матки гваря же кнїжки годно достац без пенєжного надополнєня.

Промоция будзе мац и инструменталну и тамбурашску часц.

После промоциї орґанизаторе планую отримац и кратку схадзку Управного одбору Рускей матки и Редакциї Руснак зоз двома точками, а то – Комплетованє звитох за 2024. рок и планох за 2025. рок месних/городского/реґионалного одборох и Вибор делеґациї од 15 членїци/членох и єй пририхтованє за участвованє Рускей матки на 18. Шветовим конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох у Парламенту Републики Румуниї.