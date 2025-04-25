Промоция виданьох Рускей матки отриманa у Заводзе

НОВИ САД – Промоция вецей кнїжкох, хтори видала Руска матка отримана у Заводу за културу войводянских Руснацох.

На промоциї, хтора отримана штварток, 24. априла о виданьох участвовали проф. емеритус Првослав Янкович зоз Педаґоґийного факултету у Зомборе, проф. др Михайло Фейса, мр Гелена Медєши, маст. Тамара Хома, Михайло Катона и Владимир Дудаш Иванов.

Представена Мала история Русинох автора проф. др Ивана Попа хтора 2021. року видата по руски, а 2024. року по сербски. Кнїжка Руски язик и ИСО-код / Русински језик и ИСО-код авторох проф. др Михайла Фейси и маст, Славици Чельовски видрукована 2023. року. Маст. Тамара Хома представела авторску кнїжку Руски язик медзи карпатскима славянскима язиками и диялектами. Представене и виданя Перши конфесионални школи на руским язику у Бачкей авторох проф. др Михайла Фейси и проф. др Александра Янковича и Интеркултурална димензия у образовней вертикали на руским язику / Интеркултурална димензија у образовној вертикали на русинском језику авторох проф. др Михайла Фейси, маст. Доротеи Будински Бабич, маст Славици Чельовски.

Автор Михайло Катона бешедовал о кнїжки Порученя заспаному народу хтора нєдавно видрукована и тераз єй була и перша промоция. Вон гварел же у кнїжки обявени його особни становиска, критики и коментари написани од 2005. по 2025. рок на актуални теми, як гварел Катона, дружтвеного, културного, информацийного и националного явного живота Руснацох у Войводини.

Гуморески хтори Владимир Дудаш Иванов з часци обявйовал у Дикици, додатку у новинох Руске слово и зоз хторима участвовал на Фестивалу гумору и сатири Коцурска чутка позберани до кнїжки Шмих нє грих, а на промоциї автор пречитал даскельо гуморески. Зоз кнїжки поезиї Ядро Лїляна Кирда пречитала два писнї и о тей кнїжки ше озвали и рецензенти проф. др Михайло Фейса и Мирон Джуня. О кнїжки Путованє през шаховске кральовство автора Владимира Лазора бешедовала мр Гелена Медєши, хтора тоту кнїжку преложела на руски язик.

Музично промоцию збогацели и гудаци зоз Коцура: Силвестер Ґайдош, Микола Стрибер и Любомир Сакач, а на ґитари грал и новосадян Йован Бєлица.

На промоциї могло достац кнїжки без пенєжного надополнєня.