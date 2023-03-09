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Промоция руских кнїжкох на Новосадским сайме

автор И. Сабадош
автор И. Сабадош 101 Опатрене

НОВИ САД – На Новосадским сайме од 7. по 13. марец отримує ше Медзинародни саям кнїжкох, а на нїм нєшка, 9. марца буду представени и виданя руских видавательох – НВУ „Руске слово” и Заводу за културу войводянских Руснацох.

Представянє нових публикацийох Завода за културу войводянских Руснацох хтори обявени медзи двома саймами будзе од 14 годзин на главней бини у Мастер гали, а у фокусу будзе „Анґлийско-руски словнїк” проф. др Михайла Фейси.

Промоция актуалних белетристичних насловох НВУ „Руске слово” будзе такой потим, од 14:30 годзин. Будзе слова о кнїжкох приповедкох „У нас на салашу бул ґенерал” Михала Рамача и „Керестурски калеидоскоп” Ксениї Варґа, як и о роману „Монах и я” Любици Кнежевич

Дружтво за руски язик, литературу и културу свойо виданя на Сайме представи на соботу, 11 марца, од 11 годзин у рамикох наступа Координацийного одбора дружтвох за язики, литературу и културу.

Попри Сайма кнїжкох у истим термину ше отримує и Медзинародна вистава уметносци „АРТ ЕКСПО”, як и 18. Медзинародни саям образованя „Драгокази” хтори будзе 9. и 10. марца.

Роботни час Новосадского сайму од 10 по 20 годзин, а през викенд Саям будзе отворени по 21 годзин.

Уход на шицки три манифестациї на Новосадским сайме ше нє будзе наплацовац.

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