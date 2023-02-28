Промоция руских кнїжкох на Новосадским сайме

НОВИ САД – На Новосадским сайме од 7. по 13. марец будзе отримани Медзинародним саям кнїжкох, а на нїм буду представени и виданя руских видавательох – НВУ „Руске слово”, Заводу за културу войводянских Руснацох и Дружтва за руски язик, литературу и културу.

Представянє нових публикацийох Завода за културу войводянских Руснацох хтори обявени медзи двома саймами будзе на штварток, 9. марца од 14 годзин на главней бини у Мастер гали, а у фокусу будзе „Анґлийско-руски словнїк” проф. др Михайла Фейси.

Промоция актуалних белетристичних насловох НВУ „Руске слово” будзе такой потим, од 14:30 годзин. Будзе слова о кнїжкох приповедкох „У нас на салашу бул ґенерал” Михала Рамача и „Керестурски калеидоскоп” Ксениї Варґа, як и роману „Монах и я” Любици Кнежевич

Дружтво за руски язик, литературу и културу свойо виданя на Сайме представи на соботу, 11. марца, у рамикох наступа Координацийного одбора дружтвох за язики, литературу и културу.

Попри Сайма кнїжкох у истим термину будзе отримана и Медзинародна вистава уметносци „АРТ ЕКСПО”, як и 18. Медзинародни саям образованя „Драгокази” хтори будзе отримани 9. и 10. марца. Роботни час Новосадского сайму од 10 по 20 годзин, а през викенд Саям будзе отворени по 21 годзин.

Уход на шицки три манифестациї на Новосадским сайме ше нє будзе наплацовац.