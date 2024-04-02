Промоция Шантового романа „Златно звонце” у Вербаше

ВЕРБАС – У библиотеки „Данило Киш” у Вербаше, на штварток, 4. априла, з початком на 18 годзин, будзе промоция романа „Златно звонце” Миколи Шанти.

Роман обявели у сотруднїцтве београдски видаватель „Архипелаґ” и НВУ „Руске слово”. О кнїжки буду бешедовац одвичательни редактор и директор Архипелаґа Ґойко Божович, др Радмила Ґикич, Ирина Гарди Ковачевич и автор. Уход безплатни.

Роман „Златно звонце”, Шантов треци роман, после вецей кнїжкох поезиї и есейох. Перши, „Папуча страцена у Львове” обявени 2012. року у Руским слове, по руски, други роман „Панонска неман” написани по сербски обявел новосадски Дневник 2017. року, преложени є и на українски язик (преложел го познати українски писателї и прекладач Андрий Люпка) и обявени у Львове, 2021. року при видавачови „Априори”. Влонї, познати београдски видавач „Архипелаґ” ше заинтересовал за Шантов роман „Златно звонце” и обявел го вєдно зоз НВУ „Руске слово”.